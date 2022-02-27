Süper Lig'de 16:00 seansında 13 gol çıktı!

Süper Lig'de pazar günü saat 16:00'da oynanan iki mücadelede toplam 13 gol çıktı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 16:00 seansında 13 gol çıktı!
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27 Şubat 2022 17:55
Süper Lig'de 16:00 seasında iki maç oynandı. Bu iki karşılaşmada toplam 13 gol atıldı.

Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı mücadeleyi 5-1'lik skorla kazandı. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

Atakaş Hatayspor ise evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelede 5-2'lik skorla galip geldi. (MAÇ HABERİ İÇİN TIKLAYIN)

Saat 13:30 seansında ise Altay, Gaziantep FK'yı 3-2'lik skorla geçti. Giresunspor ise evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Pazar günü şu ana kadar toplamda 22 kez fileler havalandı.



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