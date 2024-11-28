Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası 29 Kasım Cuma günü oynanacak tek maçla start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
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28 Kasım 2024 14:23
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası 29 Kasım Cuma günü oynanacak bir maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış maçında yarın Onvo Antalyaspor ile Net Global Sivasspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 14. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Kasım Cuma

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

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