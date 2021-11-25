Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta görev yapacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklandı
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25 Kasım 2021 12:20
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:


Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

20.00 Medipol Başakşehir-Altay: Ümit Öztürk

27 Kasım Cumartesi:

13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Ali Şansalan

16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş-GZT Giresunspor: Hüseyin Göçek

28 Kasım Pazar:

13.30 Gaziantep Futbol Kulübü-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

16.00 Demir Grup Sivasspor-Atakaş Hatayspor: Arda Kardeşler

19.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

29 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Mete Kalkavan







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