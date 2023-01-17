Süper Lig'de 13 isim hiç oyundan çıkmadı

Kulüp adı Futbolcu Maç sayısı Toplam dakika Ortalama dakika Adana Demirspor Jonas Svensson 18 1620 90 Adana Demirspor Ertaç Özbir 18 1620 90 Arabam.com Konyaspor Guilherme Sitya 18 1620 90 Arabam.com Konyaspor Amir Hadziahmetovic 18 1620 90 Atakaş Hatayspor Erce Kardeşler 18 1620 90 Bitexen Giresunspor Onurcan Piri 18 1620 90 Fenerbahçe Attila Szalai 18 1620 90 Fenerbahçe Altay Bayındır 18 1620 90 Galatasaray Victor Nelsson 18 1620 90 Gaziantep FK Günay Güvenç 18 1620 90 İstanbulspor David Jensen 18 1620 90 MKE Ankaragücü Nihad Mujakic 18 1620 90 Yukatel Kayserispor Onur Bulut 18 1620 90 Yukatel Kayserispor Lionel Carole 18 1602 89 Atakaş Hatayspor Ayoub El Kaabi 18 1575 87,5 Adana Demirspor Badou Ndiaye 18 1572 87,33 Bitexen Giresunspor Riad Bajic 18 1552 86,22 İstanbulspor Okan Erdoğan 18 1539 85,5 Arabam.com Konyaspor Ahmet Oğuz 18 1538 85,44 Kasımpaşa Florent Hadergjonaj 18 1536 85,33 Gaziantep FK Joao Figueiredo 18 1395 77,5 Atakaş Hatayspor Saba Lobjanidze 18 1369 76,06 Trabzonspor Jens Larsen 18 1360 75,56 MKE Ankaragücü Giorgi Beridze 18 1283 71,28 HangiKredi Ümraniyespor Durel Avounou 18 1277 70,94 Galatasaray Kerem Aktürkoğlu 18 1260 70 Yukatel Kayserispor Gustavo Campanharo 18 1241 68,94 İstanbulspor Mehmet Yeşil 18 1235 68,61 Atakaş Hatayspor Rayane Aabid 18 1200 66,67 Atakaş Hatayspor Onur Ergün 18 1173 65,17 Medipol Başakşehir Berkay Özcan 18 1156 64,22 Medipol Başakşehir Serdar Gürler 18 986 54,78 Medipol Başakşehir Danijel Aleksic 18 776 43,11 HangiKredi Ümraniyespor Yonathan Del Valle 18 721 40,06

Spor Toto Süper Lig'de tamamlanan ilk yarıda 13 futbolcu, 18 müsabakanın tamamında 90'ar dakika süre aldı.Ligde 2022-2023 sezonunun ilk yarısı, hafta sonunda yapılan maçlarla tamamlandı. 19 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de takımlar, birer haftayı bay geçti. 10 farklı takımdan 13 futbolcu, yapılan 18 karşılaşmanın tamamında 90'ar dakika süre alarak istikrarlı bir performans sergiledi.Adana Demirspor'da Jonas Svensson ve Ertaç Özbir, Arabam.com Konyaspor'da Guilherme ve Amir Hadziahmetovic, Atakaş Hatayspor'da Erce Kardeşler, Bitexen Giresunspor'da Onurcan Piri, Fenerbahçe'de Attila Szalai ile Altay Bayındır, Galatasaray'da Victor Nelsson, Gaziantep FK'de Günay Güvenç, İstanbulspor'da David Jensen, MKE Ankaragücü'nde Nihad Mujakic ve Yukatel Kayserispor'da Onur Bulut, toplamda bin 620 dakikayla ilk yarının en istikrarlı futbolcuları oldu.İlk yarıda formasını kaptırmayan futbolculara bakıldığında kaleciler ve savunma oyuncularının fazlalığı dikkati çekiyor.Ligin ilk 18 maçlık bölümünde tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kalan 13 futbolcunun 6'sını file bekçileri oluşturdu. Diğer 7 futbolcunun 6'sının da savunma oyuncularının olduğu görüldü.Müsabakaların tamamında sahada kalan oyuncular arasında orta sahada görev yapan tek futbolcu Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic oldu.Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında toplamda 34 futbolcu 18 maçın tamamında en az 1 dakika sahaya çıktı.Takımlarında ilk 18 maçın tamamında forma giyen futbolcular şöyle: