Süper Lig'de 13 hakem için yeni karar!

Türk futbolunun gündemindeki 13 hakem, yeniden görev almayı bekliyor. Merkez Hakem Kurulu da bu isimlere yeniden maç vermeye hazırlanıyor.



Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu, ilk hakem atamalarını yapacak.



Federasyon yönetim kurulu imzasıyla Spor Toto Süper Lig klasmanından çıkartılan, aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 13 hakem Tahkim Kurulu kararıyla görevlerine iade edilmişti.



Bu gelişmeye rağmen Ferhat Gündoğdu başkanlığında görev alamadılar.



Gündoğdu'nun istifasından sonra başkanlığa gelen Sabri Çelik, gündemdeki 13 hakeme bu hafta sonu Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig maçlarına atamaya karar verdi.



Bu isimler en son 8 Mart'ta görev yapmıştı.



GÖREV ALAMAYAN 13 HAKEM



Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya ve Mete Kalkavan









İLGİLİ VİDEO