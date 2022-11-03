Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta mücadelesi cuma İstanbul'da yapılacak iki karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçlarıyla başlayacak 13. haftada, 5 Kasım Cumartesi günü Galatasaray-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)