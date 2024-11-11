Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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11 Kasım 2024 20:01
Son güncelleme 11 Kasım 2024 20:12
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

Galatasaray - Samsunspor: Samsunspor'un kazandığı penaltı

VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğrudur.

Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

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VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."

Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?

VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."

Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"

VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"

Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."

VAR: "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."

Fenerbahçe - Sivasspor: Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı

VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim."

Kadir Sağlam: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..."

VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum."

Kadir Sağlam: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye."

VAR: "Doğrudur."

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