Süper Lig'de 11. hafta sona erdi!

Süper Lig'in 11. haftası oynanan iki maçla sona erdi.İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir ile Adana Demirspor karşıı karşıya geldi. Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir 71. dakikada Nacer Chadli ile skoru eşitledi. Ev sahibi Edin Visca'nın 90+2'de penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.Giresun'da oynanan günün diğer maçında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 20 ve 49. dakikalarda Fredy'nin golleriyle 2-1 kazandı. Giresunspor, 90+5. dakikada Diabate'nin penaltı golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-127 - Trabzonspor23 - Hatayspor21 - Alanyaspor20 - Beşiktaş20 - Konyaspor20 - Galatasaray19 - Fenerbahçe18 - Karagümrük16 - Altay15 - Başakşehir14 - Kayserispor13 - Adana Demirspor12 - Sivasspor12 - Antalyaspor12 - Gaziantep12 - Yeni Malatyaspor9 - Kasımpaşa9 - Göztepe9 - Giresunspor4 - Çaykur Rizespor