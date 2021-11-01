Süper Lig'de 11. hafta sona erdi!

Süper Lig'in 11. haftası oynanan iki maçla sona erdi.
İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir ile Adana Demirspor karşıı karşıya geldi. Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir 71. dakikada Nacer Chadli ile skoru eşitledi. Ev sahibi Edin Visca'nın 90+2'de penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Giresun'da oynanan günün diğer maçında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 20 ve 49. dakikalarda Fredy'nin golleriyle 2-1 kazandı. Giresunspor, 90+5. dakikada Diabate'nin penaltı golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-1
TOPLU SONUÇLAR
PUAN DURUMU
27 - Trabzonspor
23 - Hatayspor
21 - Alanyaspor
20 - Beşiktaş
20 - Konyaspor
20 - Galatasaray
19 - Fenerbahçe
18 - Karagümrük
16 - Altay
15 - Başakşehir
14 - Kayserispor
13 - Adana Demirspor
12 - Sivasspor
12 - Antalyaspor
12 - Gaziantep
12 - Yeni Malatyaspor
9 - Kasımpaşa
9 - Göztepe
9 - Giresunspor
4 - Çaykur Rizespor
İstanbul Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede Başakşehir ile Adana Demirspor karşıı karşıya geldi. Adana Demirspor, 60. dakikada Britt Assambalonga'nın penaltı golüyle öne geçti. Başakşehir 71. dakikada Nacer Chadli ile skoru eşitledi. Ev sahibi Edin Visca'nın 90+2'de penaltıdan attığı golle maçı 2-1 kazandı.
Giresun'da oynanan günün diğer maçında Giresunspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Antalyaspor, 20 ve 49. dakikalarda Fredy'nin golleriyle 2-1 kazandı. Giresunspor, 90+5. dakikada Diabate'nin penaltı golüyle maçın skorunu tayin etti: 2-1
TOPLU SONUÇLAR
PUAN DURUMU
27 - Trabzonspor
23 - Hatayspor
21 - Alanyaspor
20 - Beşiktaş
20 - Konyaspor
20 - Galatasaray
19 - Fenerbahçe
18 - Karagümrük
16 - Altay
15 - Başakşehir
14 - Kayserispor
13 - Adana Demirspor
12 - Sivasspor
12 - Antalyaspor
12 - Gaziantep
12 - Yeni Malatyaspor
9 - Kasımpaşa
9 - Göztepe
9 - Giresunspor
4 - Çaykur Rizespor