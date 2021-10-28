Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftanın programı şöyle:
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11. haftanın programı şöyle:
29 Ekim Cuma:
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
30 Ekim Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Altay-Demir Grup Sivasspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Yeni Hatay)
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
31 Ekim Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK (Nef)
1 Kasım Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor (Çotanak Spor Kompleksi)
20.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)