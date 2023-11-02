Süper Lig'de 11. hafta heyecanı

Süper Lig'de 11. hafta cuma günü başlayacak. Yeni haftanın ilk maçında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'de 11. hafta heyecanı
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02 Kasım 2023 12:40
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın perdesi, cuma günü oynanacak tek maçla açılacak.

İki İstanbul ekibinin karşı karşıya geleceği müsabakada Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı maç saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 Ems Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

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