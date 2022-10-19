Süper Lig'de 11. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.



TFF tarafından yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." denildi.



Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.



Trabzonspor'un Sivaspor ile karşılaşacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın Alanyaspor ile mücadelesinde Ali Palabıyık, Hatayspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta ise Kadir Sağlam görev alacak.



İşte 11. haftanın hakemleri



21 Ekim Cuma



22.00 Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk



22 Ekim Cumartesi



14.30 Ümraniyespor - Karagümrük: Mert Güzenge



17.00 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen



20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük



23 Ekim Pazar



14.30 Kasımpaşa - Kayserispor: M. Kürşad Filiz



17.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Hüseyin Göçek



20.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Palabıyık



24 Ekim Pazartesi



20.00 Giresunspor - Ankaragücü: Suat Arslanboğa



20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam





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