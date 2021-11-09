Süper Lig'de 10 puan fark hiç kapanmadı!

Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken ilginç bir görüntü ortaya çıktı.



Bu sezon flaş bir çıkış yapan Trabzonspor, 30 puana ulaşırken Galatasaray'a 9, Fenerbahçe'ye 10 ve Beşiktaş'a ise 11 puan fark atmayı başardı. Daha şimdiden aranın bu kadar açılması 'Fark kapanır mı?' tartışmalarını da beraberinde getirdi.



Tarih tekerrür eder mi etmez mi bilinmez ama lig tarihinde bugüne kadar 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğa ulaşan bir takım yok. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe 9 puan farkı kapatmayı bildi.



Sarı-kırmızılılar 1997-98 sezonunda, sarı-lacivertliler ise 2010-11 sezonunda 9 puan geriden gelip ipi göğüsledi.



YORUM | ŞANSAL BÜYÜKA



Süper Ligde 12. hafta sonunda şampiyonluk borsasını güncelliyorum.



Trabzonspor: Yüzde 70.

Galatasaray: Yüzde 10.

Beşiktaş: Yüzde 10.

Fenerbahçe: Yüzde 10.



Bitime daha 26 hafta var. Şampiyonluk borsasında çok inişler-çıkışlar olur. Ama ani bir çakılma olur mu? Hiç sanmam.



