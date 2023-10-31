O G B M A Y AV P 1.FENERBAHÇE 10 10 0 0 29 5 24 30 2.GALATASARAY 10 9 1 0 19 5 14 28 3.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 10 6 2 2 22 11 11 20 4.BEŞİKTAŞ 10 6 1 3 15 11 4 19 5.KASIMPAŞA 10 5 3 2 17 17 0 18 6.TRABZONSPOR 10 5 1 4 16 11 5 16 7.MONDİHOME KAYSERİSPOR 10 4 4 2 12 10 2 16 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 10 3 5 2 17 13 4 14 9.ÇAYKUR RİZESPOR 10 4 2 4 10 15 -5 14 10.EMS YAPI SİVASSPOR 10 3 4 3 12 13 -1 13 11.MKE ANKARAGÜCÜ 10 3 3 4 15 12 3 12 12.BITEXEN ANTALYASPOR 10 3 3 4 10 11 -1 12 13.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 10 2 4 4 9 9 0 10 14.CORENDON ALANYASPOR 10 2 4 4 9 13 -4 10 15.TÜMOSAN KONYASPOR 10 2 3 5 9 15 -6 9 16.GAZİANTEP FK 10 3 0 7 7 17 -10 9 17.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 10 2 2 6 5 12 -7 8 18.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 10 1 4 5 10 23 -13 7 19.İSTANBULSPOR 9 1 2 6 6 15 -9 5 20.YILPORT SAMSUNSPOR 9 0 2 7 5 16 -11 2

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta oynanan tek maçla tamamlandı.Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan ve haftaya lider giren Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u net bir skorla geçti.Ligin 10. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: 1-2Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-2Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-1VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 1-0MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 2-0Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0Ligde 11. haftanın programı şöyle:20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)13.30 İstanbulspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye)19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)