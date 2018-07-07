Süper Lig 2018-2019 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig 2018-2019 sezonu ne zaman bitecek?

Süper Lig 2018-2019 sezonu hangi tarihte başlayacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler haberimizden faydalanabilir. Temmuz ayına girildi ve Süper Lig'in başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.

07 Temmuz 2018 02:31
Süper Lig 2018-2019 sezonu ne zaman başlayacak? Süper Lig 2018-2019 sezonu ne zaman bitecek?
Süper Lig başlangıç tarihi burada! Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Peki ilk hafta maçları ne zaman oynanacak? Süper Kupa'da Akhisarspor ile Galatasaray 5 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Sonraki hafta da Süper Lig maçları başlayacak.

SÜPER LİG BAŞLAMA TARİHİ
Süper Ligin ilk haftasının, Süper Kupa karşılaşmasının oynanmasının ardından başlaması bekleniyor. Bu bilgiler dahilinde Süper Lig'in, 5 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Süper Kupa mücadelesinin ardından ilk karşılaşmalar, 10-13 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.



SÜPER LİG KURA ÇEKİMİ TARİHİ

2018-2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak fikstür çekimine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Spor Toto 1. Lig fikstür çekimi ise 10 Temmuz Salı günü saat 15.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşecek

TFF 2. ve 3. Lig'de fikstür çekimi, 17 Temmuz Salı günü saat 15.30'da yine TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak.



2018-2019 SEZONUNUN İSMİ NE OLDU?

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden olan, "Futbolun Ordinaryüsü" lakaplı Lefter Küçükandonyadis'in, Türk futboluna yaptığı unutulmaz katkılarla tüm sporseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig, önceki yıllarda Süleyman Seba, Hasan Doğan, Turgay Şeren ve İlhan Cavcav gibi futbolun unutulmaz isimleri anısına oynanmıştı

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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