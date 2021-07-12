Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Antalya'da Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği final maçı 13 Temmuz Salı günü saat 21.00'de başlayacak.

Haber; AA
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Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor
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12 Temmuz 2021 17:11
Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon, 13 Temmuz Salı günü Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak final maçıyla belli olacak.

Antalya'da düzenlenen organizasyonunun final maçı, Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz olarak yapılacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Normal sezonu namağlup lider bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Beşiktaş'ı uzatmalar sonunda 4-2, yarı finalde ise Kasımpaşa'yı yine uzatmalarda 1-0 yenerek final vizesi aldı.

Normal sezon ikincisi Trabzonspor ise çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Şampiyonun belli olacağı maçta normal sürenin eşitlikle tamamlanması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Beraberlik yine bozulmazsa seri penaltı vuruşlarına geçilecek. Müsabakalarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanacak.


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