Süper Lig 11. Hafta Trabzonspor Bursaspor maçı özeti, golleri izle! Burak Yılmaz tepki anları

BURAK YILMAZ İLE TRİBÜNLER ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

ÜNAL KARAMAN'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

NWAKAEME 21 KİŞİLİK KADROYA GİRDİ

TARAFTARLARDAN DOSTLUK GÖSTERİSİ

TRİBÜNLERİN TAMAMINA YAKINI DOLDU

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Trabzonspor, 25. dakikada Jose Sosa'nın asisti ve Hugo Rodallega'nın golüyle öne geçti. Bursaspor'a 1 puanı getiren golü ise 87. dakikada Allano Lima attı.Kolombiyalı yıldız Rodallega, bu sezonki gol sayısını 6'ya yükseltti.Son 3 maçta berabere kalan Trabzonspor, bu sonuçla birlikte puanını 16'ya yükseltti. Bursaspor ise 13 puana çıktı. Bordo mavililer, bir sonraki maçını 9 Kasım Cuma akşamı Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayacak. Bursaspor ise 11 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.Maçta Trabzonspor adına Burak Yılmaz krizi yaşandı.72. dakikada Trabzonspor'un 1-0 önde olduğu anda Burak Yılmaz kenara alınırken, yerine Ekuban oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz kenara alınırken ıslıklanmasının üzerine tribünlere çok sert tepki gösterdi. Yıldız oyuncu el kol hareketleri ile bir şeyler söylenerek Trabzonspor taraftarlarını karşısına aldı.Bunun üzerine tribünlerin tepkisi artarken, Ünal Karaman da oyuncusuna kızdı. Burak, oyundan alındıktan sonra doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Bursaspor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, geçen haftaya göre ilk 11'de birisi zorunlu iki değişikliğe gitti.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde geçen hafta 1-1 sona eren Antalyaspor maçının ilk 11'inde yer alan Zeki Yavru'nun yerine Pereira'ya, sakatlığı nedeniyle Yusuf Yazıcı'nın yerine de Abdülkadir Ömür'e görev verdi.Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası adalesinde birinci derece yırtık tespit edilen Anthony Nwakaeme'nin tedavi süreci tamamlandı.Hafta içindeki antrenmanlarda takımla birlikte çalışan Nwakaeme, teknik direktör Ünal Karaman tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.Karşılaşma öncesinde her iki takım taraftarları karşılıklı tezahüratlarla dostluk gösterisinde bulundu. Trabzonsporlu taraftarların "Bursa sen bizim her şeyimizsin" tezahüratına yeşil-beyazlı taraftarlar alkışla karşılık verdi.Öte yandan, müsabakaya futbolcularla birlikte çıkan çocuklar ile Bursasporlu taraftarların, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla maske taktıkları görüldü.Trabzonsporlu taraftarlar, Bursaspor maçına büyük ilgi gösterdi. Bordo-mavili taraftarlar, satışa sunulan biletlerin büyük bir bölümünü tüketirken, tribünde küçük boşluklar kaldı. Konuk takım taraftarları da misafir takım tribününü doldurdu.İki ekibin 21 yaş altı takımları arasında oynanan karşılaşma ise 1-1 sona erdi.Bu arada, bordo-mavililer karşılaşma öncesinde sahaya "Bağışlanan her organ filizlenen bir candır" yazılı pankartla çıktı.8. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.17. dakikada sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Onazi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan gelişine vuruşunda, top az farkla auta gitti.52. dakikada Olcay'ın ceza sahası dışından havalandırdığı topa penaltı noktasında gelişine vuran Rodallega'nın şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çeldi.53. dakikada Rodallega'nın orta sahadan uzun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Yılmaz'ın yerden vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. Pozisyon sonrası forması yırtılan Burak, saha kenarına gelerek yenisi ile değişti.63. dakikada Onazi'nin pası ile ceza sahasına giren Abdülkadir Ömür, rakibini de geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Abdülkadir'in kalecinin üzerinden aşırttığı top dışarıya çıktı.70. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına gönderdiği hava topunu alan Latovlevici'nin şutunda top kaleci Onur'dan döndü. Dönen topa bu kez Sakho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Onur'dan kornere çıktı.71. dakikada yerini Ekuban'a bırakan Burak Yılmaz, saha kenarına gelirken yaptığı el hareketi nedeniyle taraftarların protestosuna maruz kaldı. Tribünlere tepki gösteren Burak, oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesi yerine soyunma odasına gitti. Aynı dakikada Bursaspor'un kullandığı kornerde savunmadan seken topa geriden Saivet'in şutunda, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde Onazi çıkararak kornere gönderdi.90. dakikada orta sahanın önünden Toure'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.Medical ParkAlper Ulusoy, Mehmet Cem Satman, Volkan Ahmet NarinçOnur Recep Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 74 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega (Dk. 81 Amiri), Burak Yılmaz (Dk. 71 Ekuban)Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 85 Umut Nayir), Burak Kapacak (Dk. 46 Saivet), Tunay Torun (Dk. 59 Lima), Latovlevici, SakhoDk. 25 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 87 Lima (Bursaspor)Dk. 43 Sosa, Dk. 45 Burak Yılmaz (Trabzonspor), Dk. 48 Ertuğrul Ersoy, Dk. 90 Barış Yardımcı (Bursaspor)