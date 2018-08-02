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Süper Kupa'da kale Muslera'nın

Galatasaray'da Süper Kupa finalinde kaleyi kimin koruyacağı belli oldu.

Kaynak: Milliyet
Süper Kupa'da kale Muslera'nın
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02 Ağustos 2018 04:21
Galatasaray'da Süper Kupa finalinde kalede yer alacak isim de belli oldu. Dünya Kupası sonrası izin yapan ve hafta başında İstanbul'a gelerek çalışmalara başlayan Fernando Muslera'da karar kılındığı öğrenildi.

İsmail Çipe'nin hazırlık dönemindeki performansından memnun kalmasına karşın tecrübeli faktörü nedeniyle Uruguaylı eldiveni tercih edeceği öğrenildi.

Muslera'nın da oynamak için hazır olduğunu aktardığı belirtildi. Takım izinli olmasına rağmen Taffarel yönetiminde Uruguaylı eldiven çalışma yaptı.

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