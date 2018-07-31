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Süper Kupa'da görev Cüneyt Çakır'ın!

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Kaynak: Sporx.com
Süper Kupa'da görev Cüneyt Çakır'ın!
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31 Temmuz 2018 12:21
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Süper Kupa müsabakasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini açıkladı.

2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

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