Süper Kupa sonrası 5 yıllık proje iptal!

Türkiye Futbol Federasyonu, "Kulüplere gelir kazandırma" adı altında Süper Kupa maçını bir mini turnuvaya dönüştürmeyi planlıyordu.



İspanya'nın da kullandığı yöntemle, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'i ilk dört sırada bitiren takımlar kendi aralarında mini bir turnuva gerçekleştirecek, Suudi Arabistan da bu organizasyona beş yıl boyunca ev sahipliği yapacaktı.



Söz konusu organizasyondan, 100 milyon euro'nun üzerinde gelir bekleniyordu. Ancak ertelenen Süper Kupa maçı sonrası bu planlama da değişecek.





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