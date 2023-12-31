Süper Kupa sonrası 5 yıllık proje iptal!

TFF, gelecek yıldan itibaren Süper Kupa için Suudi Arabistan'da 5 yıllık bir proje hazırlığındaydı ancak ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası bu proje de rafa kalktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa sonrası 5 yıllık proje iptal!
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31 Aralık 2023 11:19
Türkiye Futbol Federasyonu, "Kulüplere gelir kazandırma" adı altında Süper Kupa maçını bir mini turnuvaya dönüştürmeyi planlıyordu.

İspanya'nın da kullandığı yöntemle, gelecek sezondan itibaren Süper Lig'i ilk dört sırada bitiren takımlar kendi aralarında mini bir turnuva gerçekleştirecek, Suudi Arabistan da bu organizasyona beş yıl boyunca ev sahipliği yapacaktı.

Söz konusu organizasyondan, 100 milyon euro'nun üzerinde gelir bekleniyordu. Ancak ertelenen Süper Kupa maçı sonrası bu planlama da değişecek.

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