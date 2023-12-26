Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinde VAR hakemi olarak Emre Malok görev yapacak.

Haber; Sporx.com
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Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu
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26 Aralık 2023 12:09
Son güncelleme 26 Aralık 2023 12:16
TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinde görev olacak VAR hakemini açıkladı. 

TFF'den yapılan açıklamada, maçın VAR hakemi olarak Emre Malok'un görev yapacağı açıklandı. Maçta AVAR olarak ise Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.

Maçın orta hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı açıklanmıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.
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