Süper Kupa'nın hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının hakemi belli oldu.
29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
DAHA ÖNCE 3 DERBİ YÖNETTİ
Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Bitigen daha önce 3 kez derbi yönetti. Geçen sezon 4 Haziran'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı derbide düdük çaldı. Genç hakem daha önce 15 Mart 2020'de 0-0 sona eren Galatasaray - Beşiktaş maçında da görev aldı. 18 Mayıs 2023'te Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında da yine Bitigen vardı.
29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
DAHA ÖNCE 3 DERBİ YÖNETTİ
Bitigen ile 19 maça çıkan Galatasaray, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Kayseri bölgesi hakemi ile 14 maça çıkan Fenerbahçe ise bu maçlarda 11 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Bitigen daha önce 3 kez derbi yönetti. Geçen sezon 4 Haziran'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 kazandığı derbide düdük çaldı. Genç hakem daha önce 15 Mart 2020'de 0-0 sona eren Galatasaray - Beşiktaş maçında da görev aldı. 18 Mayıs 2023'te Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Trabzonspor maçında da yine Bitigen vardı.
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