Süper Kupa maçının adı belli oldu

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.
Trabzonspor 10 sene sonra
Trabzonspor en son 2009/2010 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nda hasrete son verdi. Bordo-Mavililer 2010'daki finalde Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.
Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.
Trabzonspor 10 sene sonra
Trabzonspor en son 2009/2010 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nda hasrete son verdi. Bordo-Mavililer 2010'daki finalde Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.