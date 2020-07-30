Süper Kupa maçının adı belli oldu

Süper Kupa maçı, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir arasında oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Kupa maçının adı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Temmuz 2020 00:04
Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

Trabzonspor 10 sene sonra

Trabzonspor en son 2009/2010 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nda hasrete son verdi. Bordo-Mavililer 2010'daki finalde Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için