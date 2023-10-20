Süper Kupa maçı için flaş açıklama!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının tarihi ve yeri netlik kazandı.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak.
"ÇEKİŞMELİ VE HEYECANLI OLACAK"
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.
Öte yandan Suudi Arabistan basınında yer alan haberde Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenleneceği belirtildi.
RİYAD MEVSİMİ / SEZONU NEDİR?
Riyad Sezonu, Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin Vizyon 2030 planının bir parçası olarak 2019 yılından bu yana düzenlenen devasa bir festivaldir.
Etkinlik, turizmi teşvik etmeyi, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve Suudi Arabistan'ın zengin kültür ve mirasını sergilemeyi amaçlıyor. Şehrin dört bir yanına yayılmış 100'den fazla etkinlikle Riyad Sezonu, müzik konserleri, spor etkinlikleri ve tiyatro gösterileri dahil olmak üzere herkes için bir şeyler sunuyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, iki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak.
"ÇEKİŞMELİ VE HEYECANLI OLACAK"
Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.
Öte yandan Suudi Arabistan basınında yer alan haberde Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenleneceği belirtildi.
RİYAD MEVSİMİ / SEZONU NEDİR?
Riyad Sezonu, Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin Vizyon 2030 planının bir parçası olarak 2019 yılından bu yana düzenlenen devasa bir festivaldir.
Etkinlik, turizmi teşvik etmeyi, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve Suudi Arabistan'ın zengin kültür ve mirasını sergilemeyi amaçlıyor. Şehrin dört bir yanına yayılmış 100'den fazla etkinlikle Riyad Sezonu, müzik konserleri, spor etkinlikleri ve tiyatro gösterileri dahil olmak üzere herkes için bir şeyler sunuyor.