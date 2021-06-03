Süper Kupa Kuzey İrlanda'da!

Chelsea ile Villarreal arasındaki UEFA Süper Kupa mücadelesi Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Süper Kupa Kuzey İrlanda'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Haziran 2021 17:38
Kuzey İrlanda Futbol Federasyonu (IFA), 2021 UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacaklarını açıkladı.

IFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Süper Kupa'nın 11 Ağustos'ta başkent Belfast'taki Windsor Park'ta oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Maçın İstanbul'a alınacağı yönündeki spekülasyon sonrası UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Chelsea ile Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal arasındaki karşılaşmanın, önceden belirlendiği gibi Kuzey İrlanda'da yapılacağını onaylamıştır." denildi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.