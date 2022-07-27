Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakem ekibi belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
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27 Temmuz 2022 17:46
2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor arasında 30 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakada Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Esat Sancaktar yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

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