Haber Tarihi: 25 Temmuz 2023 15:32 - Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 15:32

Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa

Süper Kupa final maçı ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının detayları belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe; 50. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? (GS-FB maçı)

Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Türkiye Süper Kupa maçı ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa
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Süper Kupa maçı ne zaman? 1966'dan beri oynanan Süper Kupa'da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Son olarak 2013-2014 sezonunun Süper Kupa finalinde karşılaşan iki ekip, toplamda 7. kez söz konusu kupanın finalinde eşleşmiş oldu. İşte, merakla beklenen 2022-2023 sezonu finali ile ilgili bilgiler...
GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
2023 Süper Kupa finalinin adı belli oldu. Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Süper Kupa'da karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bilgilendirme açıklamasının yapılması bekleniyor. Süper Kupa finalleri genellikle temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başlarında oynanıyor. Bu yıl da benzer tarihlerde oynanaması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ 2023 NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve sarı lacivertliler lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bilgilendirme açıklamasının yapılması bekleniyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA


Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

En çok kazanan: 16 kez

Galatasaray (1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

En çok katılan: 25 kez

Galatasaray (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)

Üst üste en çok kazanan: 5 kez

Trabzonspor (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

Üst üste en çok katılan: 7 kez

Beşiktaş (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

En çok kazanan teknik direktör: 5 kez

Fatih Terim (Galatasaray) (1996, 1997, 2012, 2013, 2019)

En farklı galibiyetler:

Galatasaray 3-0 Ankaragücü (1972)

Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe (1974)

Trabzonspor 3-0 Altay (1980)

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (1996)

Trabzonspor 3-0 Bursaspor (2010)

Trabzonspor 4-0 Sivasspor (2022)

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