Haber Tarihi: 23 Haziran 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2023 13:52

Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? (GS-FB maçı)

2023 Türkiye Süper Kupa maçı finalin adı belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe; 50. Süper Kupa'yı kazanmak için karşı karşıya gelecek. Peki Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? (GS-FB maçı)

Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? (GS-FB maçı)
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1966'dan beri oynanan Süper Kupa'da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Son olarak 2013-2014 sezonunun Süper Kupa finalinde karşılaşan iki ekip, toplamda 7. kez söz konusu kupanın finalinde eşleşmiş oldu. İşte, merakla beklenen 2022-2023 sezonu finali ile ilgili bilgiler...
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı. Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.

FİNALDE 7. KARŞILAŞMA

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?


Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.

EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

En çok kazanan: 16 kez

Galatasaray (1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)

En çok katılan: 25 kez

Galatasaray (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)

Üst üste en çok kazanan: 5 kez

Trabzonspor (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)

Üst üste en çok katılan: 7 kez

Beşiktaş (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)

En çok kazanan teknik direktör: 5 kez

Fatih Terim (Galatasaray) (1996, 1997, 2012, 2013, 2019)

En farklı galibiyetler:

Galatasaray 3-0 Ankaragücü (1972)

Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe (1974)

Trabzonspor 3-0 Altay (1980)

Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (1996)

Trabzonspor 3-0 Bursaspor (2010)

Trabzonspor 4-0 Sivasspor (2022)

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