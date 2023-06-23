Süper Kupa finali ne zaman? 2023 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? (GS-FB maçı)

1966'dan beri oynanan Süper Kupa'da ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Son olarak 2013-2014 sezonunun Süper Kupa finalinde karşılaşan iki ekip, toplamda 7. kez söz konusu kupanın finalinde eşleşmiş oldu. İşte, merakla beklenen 2022-2023 sezonu finali ile ilgili bilgiler...Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile TFF Süper Kupa maçına çıkacak.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi netlik kazanmadı. Söz konusu müsabakanın Ağustos ayının ilk haftalarında oynanması bekleniyor.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finali yayıncı kuruluş ATV'den canlı yayınlanacak.Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.Galatasaray (1966, 1969, 1972, 1982, 1987, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019)Galatasaray (1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1976, 1982, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019)Trabzonspor (1976, 1977, 1978, 1979, 1980)Üst üste en çok katılan: 7 kezBeşiktaş (1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)Fatih Terim (Galatasaray) (1996, 1997, 2012, 2013, 2019)Galatasaray 3-0 Ankaragücü (1972)Beşiktaş 3-0 Fenerbahçe (1974)Trabzonspor 3-0 Altay (1980)Galatasaray 3-0 Fenerbahçe (1996)Trabzonspor 3-0 Bursaspor (2010)Trabzonspor 4-0 Sivasspor (2022)