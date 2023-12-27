Süper Kupa Finali için özel tören

TFF, Süper Kupa maçına, Şampiyonlar Ligi finali gibi görkemli bir tören hazırlıyor. Birçok sanatçının sahne alacağı akşamda, Atatürk posteri ve bayrağımız yer alacak...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Süper Kupa Finali için özel tören
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27 Aralık 2023 09:21
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa finalinde Türkiye Futbol Federasyonu dillere destan bir tören hazırlıyor.

Spor, siyaset ve sanat dünyasından pek çok ünlünün bulunacağı final maçında Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İtalya'yı Avrupa şampiyonu yapan Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini de yer alacak. Mirceo Lucescu, Faryd Mondragon, Dirk Kuyt, Selçuk İnan, Gökhan Gönül, Mehmet Topal da finalin davetlileri arasında.

100'ÜNCÜ YIL ÖZEL ŞÖLENİ

Maçtan önce Cumhuriyetin ve TFF'nin 100'üncü yılı için özel bir şölen yapılacak. Birçok ünlü sanatçı da sahne alacak ve izleyenleri coşturacak. Norm Ender, 100'üncü yıl marşıyla coşkuya renk katacak. Seremonide ise 100 kişilik ekip, bayrağımız, Atatürk posteri ve kulüp armaları yer alacak.

Ses ve ışık gösterilerinin düzenleneceği son bölümde kazanan takıma kupa TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından verilecek.

AYRI AYRI BASIN TOPLANTILARI

İki takımın basın toplantıları perşembe günü yapılacak. Saat 20.00'de Fenerbahçe, 20.45'te Galatasaray'ın basın açıklaması olacak.

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