Süper Kupa 10. kez PSG'nin

Fransa Süper Kupa finalinde PSG ile Marsilya karşı karşıya geldi.



Stade Bollaert-Delelis'te oynanan karşılaşmayı PSG 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Maçın 39. dakikasında Icardi'nin golüyle öne geçen PSG ikinci yarıya ümiti girdi. İkinci yarıda Marsilya kaleci değişikliği de dahil olarak skoru değiştirmek için yoğun çaba harcadı. Dakikalar 85'e geldiğinde PSG'de kazanılan penaltı vuruşunu Neymar gole çevirdi ve PSG skoru 2-0 yaptı. 89. dakikada Payet'in golüyle fark bire indi ancak PSG 2-1'lik galibiyetle kupayı müzesine götürmeyi başardı.



Neymar yaklaşık 1,5 ay aranın ardından sahalara dönerken PSG tarihinde 10. kez kupaya uzanmayı başardı.



