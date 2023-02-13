Super Bowl'da depremzedelere destek çağrısı!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler, ABD'yi ekran başına kilitleyen ve Kansas City Chiefs ile Philedelphia Eagles'ın karşılaştığı NFL şampiyonluk maçı Super Bowl'un da gündemindeydi.



Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:



"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz."



BLİNKEN'DAN TARAFTARA DEPREM BÖLGESİNE YARDIM ÇAĞRISI



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, maçın devre arasında Twitter hesabından taraftarlara asrın afetini hatırlattı.



Blinken, "Aileleriniz ve arkadaşlarınızla Super Bowl'u izlerken lütfen bir an için Türkiye ve Suriye'de yardım çağrılarına kulak verin. ABD hükümeti ve sıradan Amerikalılar (yardım için) öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.



ABD'li bakan ayrıca paylaşımına ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının deprem bölgelerine yardım için başlattığı kampanyanın linkini de ekledi.





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