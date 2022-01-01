Süper bilgisayara göre Dünya Kupası şampiyonu

Bir araştırma şirketi önümüzdeki ay Katar'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için final tahminini belirledi. Süper bilgisayara göre finalin adı Arjantin-Portekiz oldu

Süper bilgisayara göre Dünya Kupası şampiyonu
Yatırım araştırma şirketi BCA Research, önümüzdeki ay Katar'da başlayacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası için tahminlerini belirledi, Süper bilgisayara göre Arjantin ve Portekiz final oynayacak.

Şirketin yaptığı araştırmaya göre Arjantin-Portekiz finali uzatmalara gidecek ve penaltı atışları sonucunda Arjantin kazanacak.

Bu tahmin gerçekleşirse dünyanın en iyi oyuncularından Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi belki de son Dünya Kupası karşılaşmalarını oynayacaklar.

Messi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada ''Katar benim son turnuvam olacak'' dedi.

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