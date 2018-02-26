İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen Türkiye Masterlar Salon Atletizm Şampiyonası'na kendi yaş kategorisinde tek atlet olarak katılan 79 yaşındaki Fehime Özkan, iki gün süren organizasyonda çıktığı 4 yarışmada 4 altın madalya kazanırken, 2 de Türkiye rekoru kırdı.Fehime nine, özellikle uzun atlama ve 400 metredeki performanslarıyla ayakta alkışlandı. İki çocuk, beş torun sahibi Bodrumlu veteran atlet, Sinan Erdem Spor Kompleksi'nde 45 ilden 480 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada İzmir Atletizm Spor Kulübü (İZAK) adına yarıştı. 75-79 yaş kategorisinde kadınlarda tek katılımcı olarak 60, 400 ve 200 metre ile uzun atlamada yarışan süper babaanne, 400 metrede (2.15.06) ve uzun atlamada (1.83) Türkiye rekorlarının sahibi oldu.Fehime Özkan'ın elini öperek kendisine kırdığı iki rekorun berat belgesini ve madalyalarını veren Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aksu, "79 yaşındaki Fehime teyzemiz hem gençlere hem de profesyonel sporcularımıza örnek oluyor. Pistlerimizde bu yaşlarda çok daha fazla insanımızı görmek isteriz" dedi.Haftanın 5 günü antrenman yaptığını, günde ortalama 6-8 kilometre koştuğunu belirten Özkan, "Koştukça gençleşiyorum. En büyük isteğim benim yaşlarımda koşan sporcu sayısının artması. Kimse korkmasın, koşsun, atlasın. Koştukça sağlığımın daha iyi olduğunu hissediyorum. Hedefim Mart ayında yapılacak Balkan ve Avrupa Masterler şampiyonalarında altın madalya kazanmak" diye konuştu.