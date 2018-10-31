Sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı

Sunucu Murat Başoğlu Bodrum'da gözaltına alındı. Başoğlu'nun gözaltına alınma gerekçesi ise, eski eşini ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiası.

31 Ekim 2018 11:02
Sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Sunucu Murat Başoğlu eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği ve eski eşinin yanındaki arkadaşını darp ettiği iddiasıyla Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.
MURAT BAŞOĞLU KİMDİR?

Murat Başoğlu, 1968 yılında İzmir'de doğdu. 17 yaşından podyumlara çıktı. 10 yıl sonra ise ekranlara transfer olan ve 5 sene televizyonda çeşitli projelerle yer aldı.

Televizyonda ilk iş olarak 1996 yılında Şebnem Dönmez ile "Sabah Şekerleri" programını sundu. Daha sonra bir süreliğine televizyonculuğu bırakıp reklam ajansı kurdu. Daha sonra tasarım ofisi de kurarak işlerini genişletti.

Sürekli olarak spor yapan, 1.83 boyundaki Başoğlu fit vücuduyla birçok dergiye kapak oldu.

2003 yılında ise Hande Bermek ile dünyaevine giren Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir oğlu dünyaya geldi.

Kaynak: NTV

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