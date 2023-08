Phoenix Suns, eski yıldız oyuncuları Shawn Marion ve Amar'e Stoudemire'ın formalarını emekliye ayıracağını duyurdu.



Takım tarihinde bu şerefe nail olan sırasıyla 11. ve 12. oyuncular olacak olan Marion ve Stoudemire ikilisi, 2000'lerin ortalarında arka arkaya Batı Konferansı Finallerine ulaşan ünlü "Seven Seconds or Less" mottolu Suns kadrolarının sağlam birer parçasıydı.



Marion, Phoenix'te oynadığı dokuz sezonda 18.4 sayı, 10 ribaund, 2.0 asist, 1.9 top çalma ve 1.4 blok ortalamaları ile kariyerinin en parlak dönemini geçirmişti. Çok yönlü forvet, bu süreçte dört kez All-Star, iki kez ise All-NBA üçüncü kadrolarına seçilmişti. Marion ayrıca takım tarihinde ribaund ve sayı kategorilerinde sırasıyla ikinci ve beşinci sırada yer alıyor.



2002'de Suns tarafından dokuzuncu sırada draft edilmiş olan Stoudemire ise Phoenix'teki ilk senesinde Yılın Çaylağı ödülünü aldıktan sonra altı kez All-Star seçilmiş ve beş kez All-NBA kadrolarında yer almıştı. Sekiz yıllık görev süresi boyunca Stoudemire, 21.4 sayı, 8.9 ribaund ve 1.4 blok ortalamaları ile oynamıştı.