Phoenix Suns'ın, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in peşine düşeceği iddia edildi.



Nets'in Kyrie Irving ve Markieff Morris'i Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith ve birkaç draft hakkı karşılığında Mavs'e takas etmesinden hemen sonra, Durant'in de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.



Durant de Irving gibi, geçtiğimiz sezon Nets'ten takasını talep etmiş ve gitmek istediği takımların listesinde ilk sırayı Suns'a vermişti.



KD bu sezon 29.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları ile oynuyor.





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