Suns'ın yeni koç adayları Young, Budenholzer ve Nurse!

Phoenix Suns'ın, koç Monty Williams ile yolları ayırması sonrası Kevin Young, Mike Budenholzer ve Nick Nurse gibi koçları hedeflediği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Suns'ın yeni koç adayları Young, Budenholzer ve Nurse!
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15 Mayıs 2023 11:22
Phoenix Suns'ın, koç Monty Williams ile yolları ayırması sonrası Kevin Young, Mike Budenholzer ve Nick Nurse gibi koçları hedeflediği belirtildi.

Suns'ın ilk hedeflerinin takımın yardımcı koçu Kevin Young, eski Milwaukee Bucks koçu Mike Budenholzer ve eski Toronto Raptors başantrenörü Nick Nurse olduğu bildirildi.

Suns, ekibin playoffların ikinci turunda Los Angeles Lakers'a karşı elenmesi sonrası Williams'ın görevine son vermişti. Williams, Phoenix başantrenörü olarak dört sezonda 194-115 serisi yakalamış ve Suns'ı 2021'de NBA Finallerine taşımıştı.

Bu Finallerde Phoenix, Budenholzer'ın çalıştırdığı Bucks'a yenilmişti ve Budenholzer'ın, 2021 şampiyonluğunu kazanmasına rağmen kısa süre önce Bucks başantrenörü olarak işine son verilmişti.

2019'da Raptors'ı şampiyonluğa taşımış olan Nurse ise, takımının bu sezon playofflara kalamamasının ardından yolları ayırmıştı.

Son üç sezondur Phoenix'te yer alan Young, son birkaç yaz döneminde başantrenörlük fırsatları için görüşme yaptığında dolayı, yükselen bir koç adayı olarak görülüyordu.

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