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Suns'ın sahibi Sarver: "CP3 kalacak mı, bilmiyorum"

Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver, Chris Paul'un önümüzdeki sezon için takımda kalıp kalamayacağını bilmediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns'ın sahibi Robert Sarver, Chris Paul'un önümüzdeki sezon için takımda kalıp kalamayacağını bilmediğini söyledi.

CP3 bu yaz serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor ve birçok kişi kendisinin Suns ile bir sezon daha oynayacağına inanıyor.

Ancak Sarver, CP3'nin yeniden imza atmasını engelleyen bir şey olup olmadığı sorulduğunda, veteran yıldızın takımda kalmama ihtimaline açık kapı bıraktı:

"Bilmiyorum, muhtemelen vardır. Ama bana kalırsa ilk önceliğimiz, onu tutmaya çalışmak olacaktır. Ancak bu onun menajerine, (Suns GM'i) James'e (Jones) ve ona bağlı olacak. O yüzden bilmiyorum. Sanırım önümüzdeki hafta göreceğiz, değil mi?"

36 yaşındaki yıldız, Phoenix'i 1993'ten beri ilk kez NBA Finallerine taşırken %49.9 şut isabetiyle maç başına 16.4 sayı, 8.9 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.


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