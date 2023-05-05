Suns'ın eski GM'i Lance Blanks hayatını kaybetti

NBA'de üç sezon forma giyen ve daha sonra scout ve takım yöneticiliği yapmış olan Lance Blanks'in, 56 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Suns'ın eski GM'i Lance Blanks hayatını kaybetti
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05 Mayıs 2023 11:13
NBA'de üç sezon forma giyen ve daha sonra scout ve takım yöneticiliği yapmış olan Lance Blanks'in, 56 yaşında hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

NBA tarafından yayınlanan bildiriye göre Blanks'in ailesi, eski oyuncunun Çarşamba günü Dallas'ta vefat ettiğini söyledi.

1990 yılında başladığı NBA kariyerinde Detroit Pistons ve Minnesota Timberwolves formaları giyen Blanks, Phoenix Suns'ın genel menajerliğini yapmış olmasının yanı sıra Cleveland Cavaliers'ta genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmiş ve San Antonio Spurs ile LA Clippers ekipleri için scout'lık yapmıştı.

Virginia ve Texas Üniversitelerinde kolej basketbolu oynamış olan Blanks, 2007'de Longhorns Onur Listesi'ne dahil edilmişti.

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