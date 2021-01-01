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Suns hız kesmedi, Nuggets'a karşı 2-0 öne geçti!

Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri 2. maçında, konuk Denver Nuggets'ı 123-98 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns, PHX Suns Arena'da oynanan Batı Konferansı yarı finalleri 2. maçında, konuk Denver Nuggets'ı 123-98 mağlup etti ve seride 2-0 öne geçti.

İlk beşteki tüm oyuncuları çift haneli skor üreten Suns'da Devin Booker 18 sayı, 10 ribaund ve 2 asistle maçın en skorer ismi oldu. Lakin karşılaşmanın yıldızı, 17 sayı, 5 ribaund ve 15 asistle oynayan Chris Paul oldu. Deandre Ayton 15 sayı ve 10 ribaund kaydederken, Mikal Bridges 16 sayı ve 2 ribaund ile maçı tamamladı.

Nuggets tarafında ise en etkili oyuncu, dördüncü çeyrekte oynamamasına rağmen 24 sayı, 13 ribaund ve 6 asist kaydeden Nikola Jokic oldu. Michael Porter Jr. 3/13 şut isabetiyle 11 sayı ve 6 ribaundda kaldı. Diğer üç oyuncudan hiçbiri altı sayıdan fazla skor üretemedi veya ikiden fazla asist yapamadı.

Serinin 3. maçı Cuma günü Denver'da oynanacak ve Nuggets 3. maçı kaybederse, NBA tarihinde yedi maçlık bir seride 3-0'lık farktan dönmeye çalışan ilk takım olacak.


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