Suns'dan, Booker'a övgüler!: "Her üçlükte, morallerini biraz daha bozdu"

Phoenix Suns üyeleri, NBA Finallerinin 2. maçında Milwaukee Bucks'a karşı 31 sayı bulan Devin Booker için övgüler yağdırdılar.



Dün gece takımının en skorer oyuncusu olan Booker, 31 sayısının dokuzunu son çeyrekte kaydetti ve bu süre zarfında üst üste üç tane üçlük isabeti bularak, Bucks'ın geri dönüş çabalarına engel oldu. Suns, üç sayı çizgisinin gerisinden 20 isabet bularak takım tarihine geçti ve 118-108'lik galibiyetle seride 2-0 öne geçti.



Suns üyeleri, maçtan sonra Booker'a övgülerini sunmaktan çekinmediler.



Başantrenör Monty Williams, "Böyle anlar için yaşıyor. Hiç kaçınmıyor. Bir adım öne çıkıyor ve büyük işler yapıyor." şeklinde konuştu.



Karşılaşmada 27 sayı bulan Mikal Bridges, "Book her üçlük attığında ya da bir şey yaptığında, onların moralini biraz daha bozduğunu görebiliyordunuz. 'Lanet olsun, çok yakındık' diye düşünüyorlardı." ifadelerini kullandı.



Maçı 23 sayı ve 8 asistle tamamlamış olan Chris Paul ise, takım arkadaşı için "Şutu Book atıyorsa, isabetli olmasını beklerim. Şut atmadığı zaman ona kızıyorum. Maç boyunca hücum modunda kalıyor. Onun en sevdiğim özelliği de bu." açıklamalarında bulundu.



"TAKIM BASKETBOLUYDU"



Booker ise, tüm takdiri sahayı paylaştığı arkadaşlarına geri sundu:



"Bu komple takımın başarısı ve takım basketbolu. Birkaç boş şut imkanımız oldu ve böyle anlara da önceden hazırlıklıydık."



Serinin 3. maçı, Pazar gecesi TSİ 03:00'te Milwaukee'de oynanacak.



