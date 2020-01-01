"Suns, CP3 olmazsa VanVleet'i kovalayacak" iddiası

HoopsHype'tan Michael Scotto'ya göre Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder'dan Chris Paul'u takas edemezse, Toronto Raptors guardı Fred VanVleet'in peşine düşecek.



Suns'ın Paul ile ilgili görüşmelerde bulunduğu söylenmişti. Ancak Scotto'ya göre, bir fikir birliğine varmamaları durumunda, VanVleet onların önceliği olabilir:



"Chris Paul işi yatarsa, Fred VanVleet, takas piyasasında işlerin nasıl değiştiğine bağlı olarak Phoenix'in ilgisini çeken bir adam."



VanVleet, bu ölü sezonda serbest bir oyuncu olacak ve kazançlı bir sözleşme arayışında olacağı belirtilmişti. Paul'un sözleşmesinde iki yılı ve 85 milyon dolar alacağı var.



