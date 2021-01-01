Suns, Clippers'ı eleyerek NBA Finalleri'ne adını yazdırdı!

Phoenix Suns, geçtiğimiz gece Batı Konferansı Finalleri'ndeki rakibi LA Clippers'ı 6. maçta eleyerek, 1993'ten beri ilk kez NBA Finallerine yükseldi.



Chris Paul dün gece Suns'ı 130-103 galibiyete taşıyarak, Clippers'a karşı Batı Finalleri'ni altı maçta kapattı ve ekibi 28 yıl sonra ilk kez NBA Finallerine yükseltmiş oldu.



41 sayı atan CP3'nin yanı sıra Devin Booker da 22 sayı ekleyerek, Phoenix ekibini tarihindeki üçüncü final yolculuğuna çıkarmış oldular. Ekibin Final serisindeki diğer rakibi, Doğu Finalleri'nde 2-2 berabere olan Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks serisi arasından yükselen takım olacak.



16 yıllık kariyerinde ilk kez NBA Finalleri'ne yükselen 36 yaşındaki Paul, bu maçta playoff rekorunu kırmış oldu ve attığı 41 sayı, George'un Clippers'ı 5. maçta deplasman galibiyetine taşırken kaydettiği miktarla aynıydı.



EN SON JORDAN'A KAYBETMİŞLERDİ



Suns, en son 1993'te Charles Barkley liderliğinde NBA Finalleri'ne yükselmiş ve altı maçta Michael Jordan ve Chicago Bulls'a kaybetmişti. Diğer tek final ziyareti ise 1976'da gelmiş, burada da altı maçta Boston Celtics'e elenmişti.



Karşılaşmanın son çeyreğinde, bitime 5:48 kala bir molaya gidilirken, Paul yanından geçen Clippers guardı Patrick Beverley'ye baktı. Beverley arkasını dönüp Paul'u sert bir şekilde iterek yere düşürdü. Bunun sonucunda ise oyundan atıldı.



Marcus Morris, dizinde sakatlık yaşamasına rağmen 26 sayı ile Clippers'ın en skorer ismi oldu. George, playoff rekorunu kırdıktan sonraki maçta 21 sayı ve 9 ribaund kaydetti.



Takımda eksikliği hissedilen isimler arasında, sağ dizinde sakatlık bulunan eski Finaller MVP'si Kawhi Leonard ile bağ burkulması nedeniyle üst üste ikinci maçını kaçıran Ivica Zubac vardı.



