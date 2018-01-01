Suns, Ayton'a max. kontrat vermeye "istekli değil"

Phoenix Suns'ın, pivotu Deandre Ayton'a 'maksimum' uzatma kontratı teklifinde bulunma konusunda "isteksiz" olduğu iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Suns ve Ayton'ın çaylak ölçeğindeki kontratı üzerine görüşmeleri, ekibin kendisine maksimum kontrat uzatması teklifinde bulunma konusunda isteksiz olmasından ötürü durdu.



Suns'ın 2020-21 sezonunda yer aldığı NBA Finalleri serisinde önemli rol oynamış olan Ayton'ın, iddialara göre maksimum tutarın altında bir sözleşme imzalamaya "niyeti" olmadığı söylendi.



Ayton'a 18 Ekim tarihine kadar maksimum 172.5 milyon dolarlık bir anlaşma teklif edilebilir ve her iki taraf da sözleşmeye potansiyel ikramiyeler eklerse, anlaşma 200 milyon doların üzerine çıkabilir.



23 yaşındaki oyuncu, önceki sezon maç başına 14.4 sayı, 10.5 ribaund ve 1.2 blok ortalamaları yakalamıştı ve Phoenix ile 18 Ekim'e kadar anlaşma imzalamazsa, önümüzdeki yaz serbest oyuncu olabilir.



Ayton, Suns ile anlaşmaya varması durumunda 2018 Draft sınıfında maksimum sözleşme uzatması imzalayan beşinci oyuncu olacak. Diğer dört oyuncu, Trae Young, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander ve Michael Porter Jr'dı.



