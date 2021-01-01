"Suns aslında Luka'yı seçecekti ama Sarver onaylamadı" iddiası!

Phoenix Suns'ın, 2018 NBA Draftı'nda Luka Doncic'i seçmiş olmak istediği, fakat takım sahibi Robert Sarver'ın bu karara karşı çıktığı bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst ve Tim MacMahon, iddialarında Suns'ın eski koçu Igor Kokoskov'un, ekibi Deandre Ayton yerine şimdiki Dallas Mavericks süperstarı Luka'yı seçmek için zorladığını, ancak takım sahibi Sarver'ın farklı bir yöne gitmek istediğini belirttiler.



İkili, "The Hoop Collective" isimli podcast'te bu konuyu şu şekilde ele aldı:



"MacMahon: Bu adamı almak için Luka'yı pas geçiyorsun. Hele pivot artık bu kadar değeri düşen bir pozisyonsa, yaptığın tam bir aptallık.



Windhorst: Ayton, Sarver'ın da zamanında mezun olduğu Arizona'dandı, bence bu durum ilgisini çekmişti.



MacMahon: PHX organizasyonundaki birçok kişi bana, Ayton'ı seçmenin tamamen Robert Sarver'ın kararı olduğunu söylemişti. Kesinlikle Igor'un kararı değilmiş! O tabii ki Luka'yı almalarını ve Clint Capela için masaya büyük bir teklif koymalarını istemiş."



Geçen sezon Luka 66 maçta 27.7 sayı, 8.0 ribaund ve 8.6 asist ortalamaları yakalarken, Ayton 69 maçta 14.4 sayı ve 10.5 ribaund istatistiklerini yakalamıştı.



