Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi

İngiliz kulüplerinden Sunderland, koronavirüs nedeniyle bütün futbolcularını ücretsiz izne çıkardığını açıkladı.

Haber; AA
Sunderland oyuncularını ücretsiz izne gönderdi
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07 Nisan 2020 17:19
İngiltere 3. Futbol Ligi (League One) ekiplerinden Sunderland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bütün oyuncularını ücretsiz izne çıkardı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "A takım oyuncuları, sözleşmeli akademi oyuncuları ve çalışanlarımızın çoğu koronavirüsün etkileri nedeniyle ücretsiz izne çıkarılmıştır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, birkaç çalışanın ve teknik direktör Phil Parkinson'un işlerine evinden devam edeceği duyuruldu.

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