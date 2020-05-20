Sumudica'nın koronavirüs testi negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübünün teknik direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ve futbolcu Alexandru Maxim'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, salgın sebebiyle liglere verilen erteleme kararının ardından, ülkeleri Romanya'ya giden teknik direktör Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolcu Alexandru Maxim'in 14 gün önce girdikleri karantina süreci bitti.Bu sürecin ardından kontrolleri yapılan ve teste tabi tutulan Sumudica, yardımcıları ve Maxim'in Kovid-19 testleri negatif çıktı.Sumudica, yardımcı antrenörler ve Maxim'in takımın bugünkü antrenmanında yer alması bekleniyor.