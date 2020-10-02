Sumudica'nın gözdesi, Arabistan yolcusu!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın transferini çok istediği Alibec'in yeni takımı belli oldu.

Haber; Sporx.com
Sumudica'nın gözdesi, Arabistan yolcusu!
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02 Ekim 2020 10:51
Suudi Arabistan takımlarından Al Qadsiah, Gaziantep FK ve Samsunspor kulüpleriyle adı anılan Astra forması giyen forvet oyuncusu Denis Alibec ile anlaşmaya vardı.

Gaziantep FK'nın hocası Sumudica'nın kadrosuna katmayı çok istediği başarılı futbolcunun imzası Rumen hocayı çileden çıkardı.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 resmi maçta görev yaparken gol ya da asist katkısı veremedi.



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