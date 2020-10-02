Sumudica'nın gözdesi, Arabistan yolcusu!

Suudi Arabistan takımlarından Al Qadsiah, Gaziantep FK ve Samsunspor kulüpleriyle adı anılan Astra forması giyen forvet oyuncusu Denis Alibec ile anlaşmaya vardı.



Gaziantep FK'nın hocası Sumudica'nın kadrosuna katmayı çok istediği başarılı futbolcunun imzası Rumen hocayı çileden çıkardı.



29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 4 resmi maçta görev yaparken gol ya da asist katkısı veremedi.



