Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.



Demir Grup Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 32. dakikada kırmızı kart gördü. Orta sahada Samudio'ya Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.



Marius Sumudica ile 6. lig maçında çıkan Çaykur Rizespor yine galibiyet alamadı. Çaykur Rizespor, Sumudica'lı 6. maçında 4. beraberliğini alarak puanın 28 yaptı. İki haftalık galibiyet serisini devam ettiremeyen Demir Grup Sivasspor 32 puana ulaştı.



Süper Lig'de çarşamba günü Çaykur Rizespor, Kayserispor'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Hatayspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dokovic ile paslaşan Sabo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım direk dibinde yatarak topu kontrol etti.

14. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in ortasında Hakan Arslan'ın penaltı noktasından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Claudemir'in ceza sahası içerisine ortasında, Gradel'in kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda, top üsten auta gitti.

30. dakikada Fajr'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uçarak topu kornere çelmeyi başardı.

32. dakikada orta sahada Samudio'ya Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

42. dakikada kazanılan faul atışında Gradel'in vuruşunda barajdaki oyuncudan seken top, kaleci Gökhan Akkan son anda müdahalesi ile direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

45+2. dakikada faul atışını kullanan Dokovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Yatabare'nin kafa ile ceza sahası dışına çeldiği topa, Moroziuk'un havada ayak değiştirerek sağ ayağı ile vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta rakibinden sıyrılan Samudio'nun düzeltip vuruşunda, topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım kontrol etti.

61. dakikada Soderlund'un tek dokunuşu ile ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Emir Dilaver'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, defansın arkasına sarkan Michalak'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Kemal Çetin, Murat Ergin Gözütok

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 76 Baiano), Meriah, Selim Ay, Emir Dilaver, İsmail Köybaşı (Dk. 46 Skoda), Dokovic, Yasin Pehlivan, Sabo (Dk. 68 Michalak), Samudio (Dk. 85 Melnjak), Soderlund

Demir Grup Sivasspor: Muammer Zülfikar Yıldırım (Dk. 60 Ali Şaşal Vural), Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Ziya Erdal, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Gradel (Dk. 90 Boyd), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 82 Kayode)

Kırmızı kart: Dk. 32 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Sabo, Dk. 40 Yasin Pehlivan, Dk. 55 Meriah (Çaykur Rizespor), Dk. 73 Ziya Erdal, Dk. 90+3 Kayode (Demir Grup Sivasspor)



