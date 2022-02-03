Sumudica: 'Üç aydır maaş alamıyoruz'

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ve takım kaptanı Adem Büyük flaş açıklamalarda bulundu.



Sumudica yaptığı açıklamada, "Oyunculara 4 aydır maaş ödenmiyor. Personelim ve ben üç aydır maaş alamıyoruz. Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Bu bir kriz, büyük sorunlar var." dedi.



Kendisinin de kulübe bir uyarı gönderebileceğini belirten tecrübeli teknik adam, "Ben de bir uyarı gönderebilirim, ama biz personeliniz, ışıkları söndürecek son kişi olmamız gerektiğini söyledim. Başkanla, bir görüşmemiz oldu, gecikmiş borçların ödenme olasılığı yok gibi." ifadelerini kullandı.



Adem Büyük: "Başkalarından da fedakarlık bekliyoruz"



Kulüp tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük de açıklamalarda bulundu.



Adem Büyük yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce yalnızız, destek görmüyoruz. Bir çok arkadaşım fedakarlık yapıyor. Daha önce de benzer sıkıntılar olmuştu. Herkesin ailesi var, ailesinden uzak buraya geliyor. Mücadelesini veriyor. Sonuç olarak verdiğimiz mücadelenin karşılığını alamıyoruz. Bazı fedakarlıkları da biz başkalarından bekliyoruz. Bize destek çıkmalarını bekliyoruz. Gerçekten zor durumdayız. Sadece maddi anlamda değil manevi anlamda da destek bekliyoruz." açıklamasını yaptı.



Ayrıca taraftara da seslenen tecrübeli oyuncu, "Umarım bu durumdan bir an önce çıkarız. Psikolojik olarak iyi durumda değiliz. Gerçek Malatyaspor taraftarı dışındaki taraftarlara söylüyorum bu takıma köstek olmaktan başka yaptıkları bir şey yok." ifadelerini kullandı.





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