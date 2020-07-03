Sumudica: 'Türk pasaportu istiyorum'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Maç sonunda yaşanan gerginlik için konuşan Sumudica, "Başkanımız büyük bir ameliyat geçirdi. Maçtan önce 3 puan sözü vermiştim, ona seslenmek istedim. Herhalde başkanım ile bunu paylaşmam canlarını sıktı. Yanlış bir harekette bulunduysam özür dilerim" dedi.



"GAZETECİLİĞİ BIRAKSINLAR"



Sezon başında küme düşeceklerini söyleyenleri yanılttıklarını kaydeden teknik adam, "Herkes bizim küme düşeceğimizi söylüyordu. Gaziantep'te yerel gazeteciler, kulübü batıracağımı söylüyordu. Onlar gazeteciliği bırakmalı, futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar." diye konuştu.



Türk pasaportu istediğini belirten Rumen hoca, "Ben burada güzel futbol oynattığımı düşünüyorum, diğer yerli hocalardan farkım yok, Türk pasaportu istiyorum, umarım bunu alıp burada uzun yıllar çalışırım. Benim diğer hocalardan farkım yok" ifadelerini kullandı.



